Генсек ООН осудил взрыв на митинге в столице Эфиопии
В результате атаки погиб один человек, более 130 пострадали.
Фото : RiaTaza24 июня 2018, 09:49
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку, совершенную в субботу в Аддис-Абебе на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, передает ТАСС.
"Генеральный секретарь с глубокой обеспокоенностью встретил новость о взрыве, произошедшем в субботу на митинге, в котором принимал участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, - говорится в заявлении. - Генеральный секретарь осуждает этот акт насилия".
Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В субботу на одной из площадей Аддис-Абебы, где проходил массовый митинг в поддержку нового главы кабинета, произошел взрыв. В результате этой атаки, по данным минздрава Эфиопии, один человек погиби более 130 были ранены. Премьер Эфиопии не пострадал.
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