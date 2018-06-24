Казахстанец нокаутировал мексиканского соперника

Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (6-0, 5 КО) одержал свою седьмую победу на профессиональном ринге, передает СИА «SPORTINFORM».

Наш соотечественник в Лос-Анджелесе бился против мексиканца Хосуэ Обандо (16-20-1, 12 КО). Бой завершился досрочной победой Нурсултанова, который выиграл техническим нокаутом в шестом раунде.

Напомним, что ранее на этот вечер был запланирован поединок Каната Ислама с другим представителем Мексики - Фернандо Каркамо (23-8 18 КО). Но бой был отменен из-за травмы и госпитализации «Казаха». После этого место Ислама на вечере бокса занял Нурсултанов.



