«Сарыарка» подписала нападающего с опытом игры в Северной Америке и Европе

Контракт между хоккеистом и карагандинским клубом является односторонним и рассчитан на один год.

Новобранцем карагандинской «Сарыарки» стал словацкий нападающий Марек Тврдонь, до этого выступавший в Северной Америке и Европе, передает Sports.kz.

Контракт между хоккеистом и карагандинским клубом является односторонним и рассчитан на один год.

25-летний форвард в 2011 году был выбран «Детройтом» в четвертом раунде драфта НХЛ под общим 115-м номером. На драфте КХЛ-2011 он был выбран попрадским «Левом» под общим 26-м номером.

Сезон 2017/18 Тврдонь начинал в шотландском «Эдинбург Кэпиталз», в 15 матчах регулярного чемпионата EIHL записал в актив 15 (8+7) очков результативности.

По ходу сезона нападающий перешёл в словацкую «Жилину», где провёл 31 матч регулярного чемпионата, записав на свой счет 22 (9+13) балла.



