В Костанае загорелся трехэтажный магазин
Эвакуированы 20 человек.
Фото : КЧС МВД РК24 июня 2018, 23:02
Вечером в воскресенье, 24 июня, в Костанае загорелся магазин по улице Пушкина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
В трехэтажном магазине «Эра» произошло загорание потолочного перекрытия между третьим этажом (на 3-м этаже ведутся ремонтные работы) и чердачным помещением.
Наблюдается сильное задымление, площадь устанавливается. Эвакуировано 20 человек. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На месте тушение осуществляют 42 человека, 8 единиц техники.
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