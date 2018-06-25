Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Местами пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, усиление ветра, возможно выпадение града.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. Лишь на западе республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-25 м/с, гроза, шквал, возможен град. В Алматинской, Кызылординской областях - местами гроза, усиление ветра 15-25 м/с. В Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-25 м/с, гроза, шквал. В Карагандинской областях местами ожидается усиление ветер 15-20 м/с, гроза, возможен град. В Костанайской области – местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Атырауской, местами в Мангистауской, Актюбинской областях сохраняется сильная жара, в Западно-Казахстанской области ожидается сильная, местами очень сильная жара.

В Мангистауской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 25°, преимущественно ясно.

Погода в Астане днем 19°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 25 июня.

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