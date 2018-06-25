В Алматинской области задержали преступников, ограбивших пенсионерку

Преступники не побрезговали забрать даже зубную золотую коронку, которую потерпевшая хранила в своем кошельке.

Полицейскими Енбекшиказахского района обезврежена преступная троица из ранее судимых лиц, совершившие разбойный налет на дом пожилой женщины, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

В ночь с 16 на 17 июня в Шелекский отдел полиции Енбекшиказахского РУВД обратилась 79-летняя местная жительница, в дом которой ворвались трое неизвестных открыто завладевших ее пенсионными накоплениями. Как выяснилось, преступники не побрезговали забрать зубную золотую коронку, которую потерпевшая хранила в своем кошельке.

«Принятыми мерами оперативники Шелекской полиции в течении нескольких суток установили и задержали всех троих подозреваемых. При проверке оказалось, что каждый из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Большую часть из похищенных у бабушки 33000 тенге подозреваемые лица успели истратить, а золотую коронку потерять. Сейчас подозреваемые уже помещены под стражу в изолятор временного содержания» - сообщили в полиции.

В ведомстве дополнили, что по зарегистрированному факту продолжается досудебное расследование, предусмотренное ст.192 УК РК «Разбой».

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