Выбран дизайн специального пояса WBC для реванша Головкин – «Канело»

26 июня 2018, 11:05

С небольшим перевесом, в голосовании победил «белый» пояс.

Всемирный боксерский совет (WBC) подвел итоги голосования по выбору дизайна специального пояса для победителя матча-реванша между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщают vesti.kz.

Фанаты выбирали из двух вариантов специальных поясов. В итоге за «белый» пояс отдали свои голоса 54%, а за «зеленый» – 46%.

Напомним, в первом бою Головкина с Альваресом, состоявшемся в сентябре 2017 года, WBC выставил на кон специальный пояс. Хотя поединок завершился вничью, пояс достался Головкину, как чемпиону организации. Также Совет изготовил «сувенирный» пояс к поединку Головкина (5 мая) с Ванесом Мартиросяном.

Второй бой Головкина и Альвареса пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).


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