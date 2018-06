Выбран дизайн специального пояса WBC для реванша Головкин – «Канело»

Всемирный боксерский совет (WBC) подвел итоги голосования по выбору дизайна специального пояса для победителя матча-реванша между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщают vesti.kz.

Фанаты выбирали из двух вариантов специальных поясов. В итоге за «белый» пояс отдали свои голоса 54%, а за «зеленый» – 46%.

