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В Дубае казахстанка погибла в ДТП

В ближайшее время ее тело будет экстрадировано.

Фото : dubai-life.info26 июня 2018, 12:51

Казахстанка Наргиз Тасибаева погибла в дорожно-транспортном происшествии в Дубае. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.

По его словам, трагедия произошла в ночь на 23 июня. Женщина 1983 года рождения, по предварительным данным МИД, работала в Дубае парикмахером. Она находилась там одна.

«Родственники обнаружены в Узбекистане, а она сама является гражданкой Казахстана. В ближайшее время ее тело будет экстрадировано», - рассказали в пресс-службе. Полиция ведет расследование причин ДТП.


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