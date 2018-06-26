Галкин сфотографировал Пугачеву без лифчика
Пользователи соцсети не поверили своим глазам.
Фото : @maxgalkinru26 июня 2018, 12:58
Телеведущий и шоумен Максим Галкин сфотографировал свою немолодую жену Аллу Пугачеву в кофте без лифчика, сообщает Zakon.kz.
Данную фотография муж Пугачевой опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Пользователи соцсети не поверили своим глазам.
"Какая молоденькая.какая умничка. И все прекрасней и прекрасней. Никто не хочет стареть", - написали в комментариях поклонники.
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