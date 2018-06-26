На трассе ЗКО в аварии погибли два человека
Ещё трое пострадали, среди них трёхлетний ребёнок.
25 июня около 10 утра на трассе Чапаево-Жангала лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и «УАЗ Патриот», передает "Уральская неделя".
- На месте погибли два человека. Ещё трое пострадали, - сообщает пресс-секретарь облздрава. - Все пострадавшие были доставлены в районную больницу Акжайыка.
Ребёнок 2015 года рождения до сих пор находится в тяжёлом состоянии в хирургическом отделении областной детской больницы.
- Ребёнка доставили в город санавиацией, - рассказали «УН» в управлении здравоохранения.
Мужчина 1995 года рождения находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
- Ещё один пострадавший, мужчина 1974 года рождения, отпущен на амбулаторное лечение после осмотра врачей, — сообщил пресс-секретарь облздрава.
Комментарии от ДВД области по факту аварии пока получить не удалось.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!