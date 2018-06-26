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На трассе ЗКО в аварии погибли два человека

Ещё трое пострадали, среди них трёхлетний ребёнок.

Фото : uralskweek.kz26 июня 2018, 15:46

25 июня около 10 утра на трассе Чапаево-Жангала лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и «УАЗ Патриот», передает "Уральская неделя".

- На месте погибли два человека. Ещё трое пострадали, - сообщает пресс-секретарь облздрава. - Все пострадавшие были доставлены в районную больницу Акжайыка.

Ребёнок 2015 года рождения до сих пор находится в тяжёлом состоянии в хирургическом отделении областной детской больницы.

- Ребёнка доставили в город санавиацией, - рассказали «УН» в управлении здравоохранения.

Мужчина 1995 года рождения находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

- Ещё один пострадавший, мужчина 1974 года рождения, отпущен на амбулаторное лечение после осмотра врачей, — сообщил пресс-секретарь облздрава.

Комментарии от ДВД области по факту аварии пока получить не удалось.


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