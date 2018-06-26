С 2010 года количество проверок бизнеса сокращено в пять раз

В стране действуют 1 млн 200 тысяч активных бизнесменов.

О новых мерах по совершенствованию предпринимательской деятельности в рамках нового закона сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов на площадке пресс-центра Правительства, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как подчеркнул первый вице-министр, проведена масштабная ревизия.

«В стране действуют 1 млн 200 тысяч активных бизнесменов. По итогам прошлого года было проведено 81 тыс проверок. Это почти в 5 раз меньше, чем это было в 2010 году. Теперь мы сокращаем контрольно-надзорные функции. До принятия закона существовало 544 функций, теперь мы сокращаем на 108 функций, станет 436», — проинформировал он.

По данным Министерства национальной экономики, контроль будет профилактическим. При первичном обнаружении нарушений, вместо штрафа предпринимателям выпишут уведомление о необходимости устранить неточности.

Кроме того, по словам Р. Даленова еще одним новшеством предлагаемых поправок в закон о предпринимательской деятельности является цифровизация всех проверок.

«Мы получим объективную информацию: как проводится проверка, кто проводит, в какие сроки. Это все будет мониториться», — подчеркнул он.

Первый вице-министр напомнил, что ранее в стране существовало 1600 видов отчетностей. Сейчас их число составляет 1200.

«Мы сократили на 400 видов, переводим в электронный формат. Министерство национальной экономики издаст приказ и те виды отчетностей, которые не войдут в этот перечень, соответственно государственные органы не вправе требовать их от бизнеса. Нет в перечне – ни один госорган не сможет потребовать. Это очень хорошее новшество. Какой-то госорган вводит, центральный или местный, новый вид отчета для бизнеса: сперва должны будут попасть в приказ, пройти анализ регуляторного воздействия и только потом смогут вводить», — пояснил Р. Даленов.

В реализацию Закона о совершенствовании предпринимательской деятельности требуется принять 146 подзаконных актов. Особую значимость имеют НПА, которые необходимы в целях улучшения позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».

Министерство национальной экономики – 31 НПА:

Министерство по инвестициям и развитию – 29 НПА;

Министерство юстиции – 17 НПА;

Министерство сельского хозяйства – 16 НПА;

Министерство энергетики – 12 НПА;

Министерство информации и коммуникаций – 7 НПА;

Министерство культуры и спорта – 8 НПА;

Министерство внутренних дел – 5 НПА;

Национальный банк – 4 НПА;

Министерство образования и науки – 3 НПА;

Министерство здравоохранения – 3 НПА;

Комитет национальной безопасности – 3 НПА;

Министерство труда и социальной защиты населения – 2 НПА;

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции – 2 НПА;

Министерство финансов – 1 НПА;

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности – 1 НПА;

Верховный суд – 2 НПА.

Напомним, закон по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности подписан Главой государства 24 мая текущего года.

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