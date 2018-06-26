Из магазина в Мангистауской области неизвестные украли сигареты и шоколад на миллион тенге

Кроме того, из кассы преступники вытащили 40 тысяч тенге.

Крупная кража совершена в одном из магазинов города Жанаозен, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Тумбу».

Как следует из материалов дела, в полицию обратилась 36-летняя жительница микрорайона «Оркен». Женщина сообщила, что в ночь с 23 на 24 июня неизвестные, отжав форточку в окне, проникли в магазин.

Добычей преступников стали 40 тысяч тенге, а также сигареты различных марок почти на полмиллиона тенге, водка на сумму свыше 250 тысяч и шоколад на двести тысяч тенге.

Материальный ущерб пострадавшая оценила в 942 тысячи тенге.

По данному факту проводится расследование, о задержании подозреваемых в краже пока неизвестно.

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