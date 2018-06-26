Из магазина в Мангистауской области неизвестные украли сигареты и шоколад на миллион тенге
Кроме того, из кассы преступники вытащили 40 тысяч тенге.
Фото : modscheats.ru26 июня 2018, 18:04
Крупная кража совершена в одном из магазинов города Жанаозен, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Тумбу».
Как следует из материалов дела, в полицию обратилась 36-летняя жительница микрорайона «Оркен». Женщина сообщила, что в ночь с 23 на 24 июня неизвестные, отжав форточку в окне, проникли в магазин.
Добычей преступников стали 40 тысяч тенге, а также сигареты различных марок почти на полмиллиона тенге, водка на сумму свыше 250 тысяч и шоколад на двести тысяч тенге.
Материальный ущерб пострадавшая оценила в 942 тысячи тенге.
По данному факту проводится расследование, о задержании подозреваемых в краже пока неизвестно.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4925359-b17c4acb7e8028e721131481e04e2fb4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...