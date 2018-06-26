Певец из Сочи обвинил Александра Ревву в плагиате и подал на комика в суд

Александр на обвинения ответил так: «Если парень хочет пиара, то у меня хватит популярности всем».

Сочинский артист Руслан Кагарманов считает, что 43-летний комик Александр Ревва, записывающий песни под псевдонимом Артур Пирожков, украл у него композицию. Речь идет о сингле Реввы «Чика». Руслан уверяет, что Александр переделал его композицию с аналогичным названием, которую он представил в январе 2017 года. Песня же Реввы вышла в мае этого года.

Кагарманов записал видеообращение к Ревве и вставил в ролик отрывки их песен для сравнения — музыка и слова действительно очень похожи.

«Александр! Если ты раскрученный брэнд, это не говорит о том, что тебе дозволено переделывать чужую песню, и чужую идею под себя, только потому что ты бренд. Мало того что ты исковеркал песню, так ты её сделал БЕСПАНТОВО!!! Очень жаль, что такие талантливые люди как ты этим занимаются! Я думал, что у тебя другая репутация», — обратился Руслан к Александру (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

В интервью НТВ Кагарманов рассказал, что подал на Ревву в суд, первое заседание состоится в середине июля.

Александр на обвинения ответил так: «Если парень хочет пиара, то у меня хватит популярности всем».

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