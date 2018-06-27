Российский хоккеист разбился насмерть
27 июня 2018, 00:20
Сергей Огородников был чемпионом мира среди юниоров.
Бывший хоккеист тольяттинской «Лады» Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле. Ему было 32 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Коллектив «Лады» выразил соболезнования родным и близким хоккеиста. Огородников выступал в составе тольяттинцев в сезонах 2012/2013 и 2013/2014. На его счету 38 очков (20 заброшенных шайб и 18 голевых передач) в 88 матчах.
Форвард успел поиграть в составе таких команд, как московское «Динамо», новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист» из Екатеринбурга и столичный ЦСКА. Минувший сезон россиянин провел в чемпионате Польши.
Огородников — чемпион мира среди юниоров (2004).
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