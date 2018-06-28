Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Известному российскому фотографу угрожали оружием в Казахстане

О неприятном инциденте фотограф рассказал в соцсетях.

Фото : Uznayvse.ru28 июня 2018, 15:03

Молодой креативный фотограф Мурад Османн дагестанского происхождения прославился своим знаменитым проектом "Следуй за мной" (Follow me). Мурад посетил Казахстан со своей съемочной бригадой. По его словам, съемочная команда пыталась договориться на фотосъемку, однако местные охотники начали угрожать им оружием и злыми собаками, а также потребовали сумму денег сверх первоначальной договоренности, передает Zakon.kz.

Фотограф возмутился тем фактом, что в Казахстане туристические зоны становятся объектом для вымогательства денег и коррупции.

Молодой креативный фотограф Мурад Османн дагестанского происхождения прославился своим знаменитым фотопроектом "Следуй за мной" (Follow me). Он и его девушка Наталья странствуют по миру и фиксируют свои путешествия в необычном ракурсе – девушка ведет парня за руку по планете. Мурад Османн родился 15 мая 1985 года в дагестанском городе Каспийск.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты