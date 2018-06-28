Известному российскому фотографу угрожали оружием в Казахстане

О неприятном инциденте фотограф рассказал в соцсетях.

Молодой креативный фотограф Мурад Османн дагестанского происхождения прославился своим знаменитым проектом "Следуй за мной" (Follow me). Мурад посетил Казахстан со своей съемочной бригадой. По его словам, съемочная команда пыталась договориться на фотосъемку, однако местные охотники начали угрожать им оружием и злыми собаками, а также потребовали сумму денег сверх первоначальной договоренности, передает Zakon.kz.

Публикация от MURAD OSMANN (@muradosmann) 27 Июн 2018 в 8:04 PDT

Фотограф возмутился тем фактом, что в Казахстане туристические зоны становятся объектом для вымогательства денег и коррупции.

Молодой креативный фотограф Мурад Османн дагестанского происхождения прославился своим знаменитым фотопроектом "Следуй за мной" (Follow me). Он и его девушка Наталья странствуют по миру и фиксируют свои путешествия в необычном ракурсе – девушка ведет парня за руку по планете. Мурад Османн родился 15 мая 1985 года в дагестанском городе Каспийск.

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