Промоутер Головкина рассказал, как спасали второй бой с «Канело»

Через час они перезвонили нам с предложением — оно соответствовало тому, чего хотел Геннадий.

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в очередной раз вспомнил переговоры с Саулем Альваресом, которые в итоге завершились успешно, сообщает Sports.kz.

— Оскар де ла Хойя заявил, что он заплатил деньги из своего кармана, чтобы рематч с GGG состоялся. Это так?

— Я был уверен, что бой мертв — у нас не было сделки. Когда пробил дедлайн, в 12:00, мы связались с Эриком Гомесом, и я сказал ему: «Геннадий отступил с 50/50, хотя он чемпион, а «Канело» — претендент. Хотя у него хорошая PPV-история. У «Канело» не было оправданий, но GGG согласился уступить ему дополнительных пять процентов и остановиться на 45%. Но потом Геннадий остался стоять на своем, и мы не могли достичь договоренности. Мы были готовы драться с Сондерсом, а Golden Boy — с Джейкобсом. Через час они перезвонили нам с предложением — оно соответствовало тому, чего хотел Геннадий. Таким образом, сделка была оформлена. Я правда не знаю, взялись эти деньги из кармана Оскара или откуда-то еще... Но я вполне допускаю, что это действительно так, что он инвестировал деньги. Потому что они точно не потеряют в деньгах на этом бое, — сказал Леффлер.