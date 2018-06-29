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Евро вырос, а доллар слегка понизился на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 340,58 тенге.

Фото : tumba.kz29 июня 2018, 11:36

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 340,58 тенге за доллар (-0,73 тенге), объем торгов – 39,85 млн долларов (-13 700 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 396,70 тенге за евро (+1,65 тенге), объем торгов – 500 тыс. евро (+400 тыс. евро).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4420 тенге за рубль, объеме торгов 7 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,5100 тенге за юань (-0,0593 тенге), объем торгов – 50 тыс. юаней (-1 350 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 340,9-341,5 тенге, евро – 397,1-399,1 тенге, рос.рубля – 5,43-5,47 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.


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