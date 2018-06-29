Евро вырос, а доллар слегка понизился на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 340,58 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 340,58 тенге за доллар (-0,73 тенге), объем торгов – 39,85 млн долларов (-13 700 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 396,70 тенге за евро (+1,65 тенге), объем торгов – 500 тыс. евро (+400 тыс. евро).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4420 тенге за рубль, объеме торгов 7 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,5100 тенге за юань (-0,0593 тенге), объем торгов – 50 тыс. юаней (-1 350 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 340,9-341,5 тенге, евро – 397,1-399,1 тенге, рос.рубля – 5,43-5,47 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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