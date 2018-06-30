Головкин: Уйду с ринга народным чемпионом

Головкин поделился ожиданиями от предстоящего 15 сентября в Лас-Вегасе поединка против Сауля Альвареса.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC/WBA/IBOГеннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего 15 сентября в Лас-Вегасе поединка против Сауля «Канело» Альвареса, сообщает Sports.kz.

— Я счастлив, что сделка завершена, и рематч состоится. Я готов вернуться к работе в Биг Бэар с Абелем Санчесом. Это самый большой поединок в боксе, бой, который все хотят увидеть. В этом поединке определится лучший. Это ради истории бокса. Я рад защищать свои титулы на День Независимости Мексики — важный шаг для бокса мексиканского стиля. «Канело» может выходить на ринг последним, может быть представлен последним. Но важно то, кто уйдет с ринга в последнюю очередь, и это буду я, как чемпион мира и народный чемпион. Увидимся на Big drama show, — цитирует Геннадия ESPN.

Шоу состоится в Лас-Вегасе 15 сентября и начнется в 17:00 по местному времени. По времени Астаны это будет 6 утра 16 сентября.



