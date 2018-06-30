В Алматы из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более сотни человек

Возгорание произошло в многоэтажном доме по адресу улица Брусиловского, 163.

Пожар произошел в двадцатиэтажном жилом доме в Алматы, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

Известно, что возгорание началось в квартире на третьем этаже. Загорелась мебель в прихожей. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

Всего из здания спасатели эвакуировали 117 человек, из них 40 детей.

На месте работают все экстренные службы. Устанавливать причину возгорания будет департамент по ЧС Алматы.

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