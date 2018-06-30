В Алматы из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более сотни человек
Возгорание произошло в многоэтажном доме по адресу улица Брусиловского, 163.
Фото : 2gis.kz30 июня 2018, 21:12
Пожар произошел в двадцатиэтажном жилом доме в Алматы, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.
Известно, что возгорание началось в квартире на третьем этаже. Загорелась мебель в прихожей. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
Всего из здания спасатели эвакуировали 117 человек, из них 40 детей.
На месте работают все экстренные службы. Устанавливать причину возгорания будет департамент по ЧС Алматы.
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