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В Алматы из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более сотни человек

Возгорание произошло в многоэтажном доме по адресу улица Брусиловского, 163.

Фото : 2gis.kz30 июня 2018, 21:12

Пожар произошел в двадцатиэтажном жилом доме в Алматы, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

Известно, что возгорание началось в квартире на третьем этаже. Загорелась мебель в прихожей. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

Всего из здания спасатели эвакуировали 117 человек, из них 40 детей.

На месте работают все экстренные службы. Устанавливать причину возгорания будет департамент по ЧС Алматы.


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