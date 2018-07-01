С какими трудностями столкнутся фанаты при покупке билетов на бой Головкин — «Канело»

Организаторы второго боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса ввели ограничение на продажу билетов, сообщает Sports.kz.

Если желающие купить билеты номиналом от $700 до $5000 могут претендовать на количество до восьми штук, то болельщикам, нацелившимся на самые дешевые категории — $300 и $500, придется значительно труднее: максимальное количество на одни руки — лишь два билета.

Вечер бокса «Канело» — GGG II состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Стоимость билетов на первый бой, состоявшийся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе, также варьировалась от $300 до $5000.