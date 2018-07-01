Сразу два ДТП менее чем за час произошли в одном районе Талдыкоргана
Как пояснили полицейские, по обоим фактам разбирательства продолжаются.
В Талдыкоргане с промежутком примерно в час произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В первом случае по улице Жансугурова в районе западной кольцевой дороги столкнулись три автомашины - Subaru Forester, Toyota Carina и Toyota Avensis. Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.
«Предварительно виновник - водитель Subaru Forester (...). Досудебного дела нет, есть административное правонарушение по статье 610, часть 1», - отметили сотрудники дорожной полиции.
Вместе с тем, отмечается, что водитель кроссовера, допустившего столкновение автомашин, был в трезвом состоянии.
Во втором ДТП водитель автомашины Nissan Primera сбил мужчину, переходившего пешеходный переход напротив ЖГУ имени И. Жансугурова. Наезд произошел по улице Балапанова, также примыкающей к западной кольцевой дороге областного центра.
«По этому случаю пока разбираемся. Пострадавший отказался от госпитализации», - добавили стражи порядка.
Как пояснили полицейские, по обоим фактам разбирательства продолжаются.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!