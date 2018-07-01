Сразу два ДТП менее чем за час произошли в одном районе Талдыкоргана

Как пояснили полицейские, по обоим фактам разбирательства продолжаются.

В Талдыкоргане с промежутком примерно в час произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом случае по улице Жансугурова в районе западной кольцевой дороги столкнулись три автомашины - Subaru Forester, Toyota Carina и Toyota Avensis. Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.

«Предварительно виновник - водитель Subaru Forester (...). Досудебного дела нет, есть административное правонарушение по статье 610, часть 1», - отметили сотрудники дорожной полиции.

Вместе с тем, отмечается, что водитель кроссовера, допустившего столкновение автомашин, был в трезвом состоянии.

Во втором ДТП водитель автомашины Nissan Primera сбил мужчину, переходившего пешеходный переход напротив ЖГУ имени И. Жансугурова. Наезд произошел по улице Балапанова, также примыкающей к западной кольцевой дороге областного центра.

«По этому случаю пока разбираемся. Пострадавший отказался от госпитализации», - добавили стражи порядка.

Как пояснили полицейские, по обоим фактам разбирательства продолжаются.

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