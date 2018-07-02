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18-летний парень угнал авто и "таксовал" в Алматинской области

Владелец авто - его сосед - праздновал с друзьями свой день рождение.

Фото : hundaj.ru2 июля 2018, 15:47

В Алматинской области нигде неработающий 18-летний житель поселка Долан Карасайского района угнал Hyundai Accent, чтобы подзаработать денег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД области.

Молодой человек воспользовался тем, что владелец авто - его сосед - праздновал с друзьями свой день рождение.

Полицейские, задержавшие автоугонщика на следующий день, выяснили, что парень "таксовал" по соседним поселкам, не выезжая на центральные трассы. Водительского удостоверения и каких-либо других документов у задержанного не оказалось.

"По факту угона транспортного средства возбуждено досудебное производство по ст.200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). На время расследования в отношении подозреваемого лица избрана мера процессуально принуждения «обязательство о явке». Угнанная автомашина возвращена законному владельцу. За совершенное правонарушение ему грозит штраф до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет", - сообщили в ДВД.


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