Должники по налогам не смогут открыть счета в банках и получить зарплату

Такие изменения были внесены в Налоговый кодекс.

С 1 июля 2018 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны отказать в открытии банковских счетов налогоплательщикам, имеющим налоговую задолженность и долги по социальным платежам. Об этом сообщили в Управлении государственных доходов по Медеускому району Алматы, передает Zakon.kz.

Такие изменения были внесены в Налоговый кодекс.

«Таким образом, с 1 июля 2018 года лица, имеющие налоговую задолженность не смогут открыт банковские счета, следовательно, не смогут производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и т.д. Кроме того, получить заработную плату в случае трудоустройства после 1 июля, так как на сегодняшний день основная часть работодателей перечисляют заработную плату на банковские счета работника», - пояснили в управлении.

Дабы избежать подобных неприятных ситуаций налоговики призывают погасить налоговую задолженность ближайшие дни.

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности можно узнать на сайте kgd.gov.kz или в налоговом органе по месту жительства.

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