Тренер «Канело» озвучил две дерзкие цели на бой с Головкиным

Тренер Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Хосе «Чепо» Рейносо рассказал, чего ждет от второго боя «Канело» с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— 15 сентября произойдут две вещи. Сауль собирается побить непобедимого Головкина и закрыть рот Абелю Санчесу. Санчесу нужно молчать. GGG ничего не говорит, зато он — тот, кто говорит всегда. Теперь пусть дерутся боксеры. На них упадет слава, а их углы пусть будут в стороне. Мы делаем свою работу — и точка, — сказал «Чепо» в интервью Hoy Los Angeles.

Первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Второй поединок пройдет 15 сентября там же.