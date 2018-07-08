Тренер «Канело» озвучил две дерзкие цели на бой с Головкиным
8 июля 2018, 08:07
Второй поединок пройдет 15 сентября.
Тренер Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Хосе «Чепо» Рейносо рассказал, чего ждет от второго боя «Канело» с Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— 15 сентября произойдут две вещи. Сауль собирается побить непобедимого Головкина и закрыть рот Абелю Санчесу. Санчесу нужно молчать. GGG ничего не говорит, зато он — тот, кто говорит всегда. Теперь пусть дерутся боксеры. На них упадет слава, а их углы пусть будут в стороне. Мы делаем свою работу — и точка, — сказал «Чепо» в интервью Hoy Los Angeles.
Первый бой «Канело» — GGG состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Второй поединок пройдет 15 сентября там же.
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