Д. Акишев: Годовая инфляция в июне замедлилась до 5,9%

Это минимальный уровень с октября 2015 года.

Годовая инфляция в июне замедлилась до 5,9%. Снижение уровня инфляции произошло на фоне более низких показателей в первом полугодии 2018 года (2,6%) по сравнению с первым полугодием прошлого года (3,7%). Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает Zakon.kz.

Он отметил, что благоприятное влияние на показатели инфляции оказывает рынок сельскохозяйственной продукции. С начала текущего года по овощам и фруктам рост составил всего 4,9%, тогда как за тот же период прошлого года рост достигал 18,9%.

«Наблюдается замедление роста цен внутренних производителей на потребительские товары. За январь-июнь рост замедлился (в годовом выражении ) с 3,4% до 1,9%. Мы не ожидаем ощутимое замедление показателя годовой инфляции до конца текущего года, что связано с низкой статистической базой прошлого года – в 3 квартале прошлого года уровень инфляции был небольшим», - прокомментировал Д.Акишев.

Глава Нацбанка подчеркнул, что остаются актуальными риски повышения инфляции из-за роста цен в обрабатывающей промышленности на фоне удорожания продукции горнодобывающей отрасли в мае и июне. Индекс цен производителей горнодобывающей промышленности повысился в годовом выражении с 22,7% в апреле до 36,2% в июне. За два месяца, май и июнь, цены выросли на 9,4%.

По словам Д.Акишева, инфляционные ожидания демонстрируют относительную устойчивость. Количественная оценка на год вперед в июне осталась на уровне февраля и мая текущего года – 6,0% и находится практически на уровне фактической инфляции.

«Результаты опроса демонстрируют, что восприятие инфляции населением улучшается. Доля респондентов, считающих, что «за прошедшие 12 месяцев цены на товары и услуги росли быстрее, чем раньше», продолжила снижение и составила в июне 44,2%, что является минимальным значением за последние полтора года. При этом максимальное историческое значение, 22,5%, демонстрирует доля респондентов, отметивших за истекшие 12 месяцев более низкий уровень инфляции или снижающуюся динамику потребительских цен в сравнении с аналогичным предшествующим периодом», - рассказал Д.Акишев.

По его словам, о снижении роли обменного курса как определяющего фактора при выборе валюты сбережения свидетельствует рост тенговых депозитов.

«Несмотря на ослабление тенге в последние два месяца, вклады в тенге выросли в мае на 0,2%, а в июне, по предварительным данным, – на 2,4%. За этот же период валютные вклады без учета курсовой разницы сократились на 2,3% и 1,2%, соответственно», - подытожил Д.Акишев.

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