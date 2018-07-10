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Угадай маневр: трактор без поворотников перевернулся под Алматы

Как выяснилось, у трактора не работают поворотники, и его маневр оказался неожиданным для легковушки.

Фото : zakon.kz10 июля 2018, 09:47

Под Алматы на трассе, уходящей с Капчагайской в пос.Жетыген, столкнулись легковушка и трактор, передает Zakon.kz.

Трактор и Lada Vesta двигались в сторону поселка. Как рассказал водитель легковушки, трактор ехал впереди и он решил обогнать его. В этот момент на перекрестке трактор неожиданно начал поворачивать налево. И в итоге Lada въехала в его колесо на полном ходу. От удара колесо оторвало и оно укатилось далеко в поле. А трактор перевернулся на крышу.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир трактора, на месте работали медики, пассажира госпитализировали с резаной раной.

Как выяснилось после аварии, у поворотников трактора оторваны провода.


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