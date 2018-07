Официально объявлено о бое за отобранный у Головкина титул чемпиона мира

Американец Дэниэл Джейкобс (34-2, 29 КО) и украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) проведут бой за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, передает Vesti.kz.

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Джейкобса, объявил, что заключил сделку с американским коллегой Лу ДиБеллой, ведущим дела Деревянченко.

After weeks of negotiating with my dear friend @loudibella - delighted to agree terms for @DanielJacobsTKO v Derevenchenko for the IBF World title on @HBOboxing - Date coming soon for NY pic.twitter.com/Agp1C6SsVg