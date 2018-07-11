Беспорядки в Азербайджане: погибли двое полицейских
Задержаны 40 участников акции.
9 июля во время несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа погибли два офицера полиции, сообщает НТВ.ru.
При пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции: заместитель начальника Главного управления города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов.
Участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колото-режущих предметов.
Возбуждено уголовное дело. Задержаны 40 участников акции, остальным удалось скрыться, сообщили в полиции Азербайджана.
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