Беспорядки в Азербайджане: погибли двое полицейских

Задержаны 40 участников акции.

9 июля во время несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа погибли два офицера полиции, сообщает НТВ.ru.

При пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции: заместитель начальника Главного управления города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов.

Участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колото-режущих предметов.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны 40 участников акции, остальным удалось скрыться, сообщили в полиции Азербайджана.

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