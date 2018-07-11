Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Беспорядки в Азербайджане: погибли двое полицейских

Задержаны 40 участников акции.

Фото : vesti.ru11 июля 2018, 11:29

9 июля во время несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа погибли два офицера полиции, сообщает НТВ.ru.

При пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции: заместитель начальника Главного управления города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов.

Участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колото-режущих предметов.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны 40 участников акции, остальным удалось скрыться, сообщили в полиции Азербайджана.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты