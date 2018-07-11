Курс доллара немного снизился на утренних торгах
А российский рубль укрепился по отношению к тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 342,45 тенге за доллар (-0,80 тенге), объем торгов – 34 950 тыс. долларов (-8 300 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5200 тенге за рубль, объеме торгов 15 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами составил 51,2453 тенге за юань (-0,6947 тенге), объем торгов – 2 400 тыс. юаней (+2 150 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 342,5-343,3 тенге, евро - 401,5-403,5, рос.рубля - 5,51-5,56 тенге.
В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!