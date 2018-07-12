Хабенский отказался фотографироваться с 6-летним сыном Бледанс

Мальчик страдает синдромом Дауна.

Бледанс обиделась на Хабенского за отказ сфотографироваться с ее сыном, сообщает Zakon.kz.

Мальчик страдает синдромом Дауна.

Актер, который вот уже много лет успешно руководит благотворительным фондом, спасая детей с заболеванием головного мозга, недавно отказал мальчику в фотоснимке — об этом написала сама Бледанс.

«Хоть и живем в одном маленьком закрытом отеле, и я представилась и рассказала, что ребенок с синдромом Дауна (и фото для его странички). Что я неоднократно поддерживала его фонд в соцсетях, я уже не стала говорить. Наверное только я дура никогда и никому не отказываю в фотографии, понимая, что сама выбрала публичную профессию. После этого поста мы уже наверное никогда не получим фотографию с любимым актером, но я не могла не поделиться этим…. Личное пространство — да! Фотогафии с толпой — сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться — нет! Я видела, как мои подруги-актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже, и даже это меня удивляло», — поделилась своим возмущением Бледанс.

Некоторое подписчики Эвелины Блёданс согласились с тем, что такое поведение Хабенского выглядит как минимум странно.

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