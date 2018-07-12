Путин наградил певицу Валерию орденом Дружбы

Также президент удостоил ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени режиссера "Мосфильма" Владимира Наумова и худрука петербургского театра "Русская антреприза" Рудольфа Фурманова.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певицы Валерии орденом Дружбы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

В нем отмечается, что Валерия Перфилова (Валерия), награждена "за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Также глава государства удостоил ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени режиссера "Мосфильма" Владимира Наумова и худрука петербургского театра "Русская антреприза" Рудольфа Фурманова. Орден Александра Невского будет вручен композитору Евгению Доге и спецпредставителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству, послу по особым поручениям МИД РФ Михаилу Швыдкому.

Еще несколько госнаград вручаются сотрудникам Российской книжной палаты, которая является филиалом ТАСС. В частности, директор палаты Елена Ногина получит орден Дружбы, а трое ее заместителей Ирина Ильина, Галина Романова и Константин Сухоруков - медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В указе отмечается, что сотрудники Российской книжной палаты награждаются "за большой вклад в развитие отечественной библиографии и многолетнюю добросовестную работу".

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