Курсы валют на выходные дни

На дневных торгах средневзвешенный курс доллара США составил 342,95 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 342,95 тенге за доллар США при объеме торгов 98 600 тыс. долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 343,45 тенге за доллар (-0,92 тенге), суммарный объем торгов – 163 150 тыс. долларов (-43 450 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5276 тенге за рубль при объеме торгов 40 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5274 тенге за рубль (-0,0121 тенге), суммарный объем торгов – 55 000 тыс. рублей (+35 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 342,7-344,3 тенге, евро - 398-401 тенге, рос.рубля - 5,51-5,56 тенге.

В торгах приняли участие 25 банков.

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