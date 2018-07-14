Два брата из Акмолинской области оказались в реанимации

Полиция возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» по факту получения ожогов двумя братьями в Буландынском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

«Сотрудниками ДВД Акмолинской области проводится проверка по факту доставления в больницу двух жителей города Макинска, в возрасте 23 и 16 лет, с термическими ожогами тела. Установлено, что телесные повреждения 23-летний потерпевший получил в результате попытки суицида, второй - при оказании ему помощи», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время возбуждено досудебное производство по ч.1 ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства). Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области два брата попали в реанимацию после того, как один из них поджег себя, а другой пытался его потушить

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