Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера

По словам Йоханссон, эту роль должен сыграть трансгендер. Она также пожелала всем актерам равенства и справедливости.

Актриса Скарлетт Йоханссон отказалась от главной роли в фильме режиссера Руперта Сандерса — сутенерши, которая, предположительно, была трансгендером, передает Out.

В обращении, опубликованном в издании, актриса связывает свое решение с соображениями этики. «Я с большим восхищением и любовью отношусь к транс-сообществу», — заявила Йоханссон и отметила, что многому научилась у него после того, как рассказала о роли Данте Гилл впервые. Актриса отметила, что хотела бы сыграть эту героиню, поскольку, по данным GLAAD (медиаорганизации, борющаяся за права ЛГБТ-сообщества), за прошлый год в голливудских картинах было представлено на 40 процентов меньше представителей нетрадиционной ориентации по сравнению с 2016-м, а героев-трансгендеров не было ни разу. По словам Йоханссон, эту роль должен сыграть трансгендер. Она также пожелала всем актерам равенства и справедливости.

Ранее Йоханссон подверглась критике за сообщение о том, что исполнит в картине Сандерса Rub & Tug («Массажный салон») роль руководительницы борделя под прикрытием массажного салона, родившейся женщиной, но идентифицировавшей себя как мужчину. Интернет-пользователи упрекнули актрису, припомнив ее участие в фильме «Призрак в доспехах»: Йоханссон играла андроида, у которого в оригинале была внешность японской девушки.

33-летняя Скарлетт Йоханссон известна по франшизе «Мстители» и таким фильмам, как «Да здравствует Цезарь!», «Люси», «Очень плохие девчонки» и «Побудь в моей шкуре».

Источник: Lenta.ru

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