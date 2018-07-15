В Астане горел балкон в ЖК «Махаббат»
Площадь составила 5 квадратных метров.
Фото : соцсети15 июля 2018, 11:18
15 июля в 3 часа ночи в Астане произошел пожар на балконе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В районе Сарыарка, в 18-этажном жилом комплексе «Махаббат» произошло загорание балкона и домашних вещей в квартире на площади 5 кв. м. Жители в количестве 20 человек самостоятельно покинули квартиры.
Пожар локализован 03-29 и ликвидирован в 03-31. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
11 пожарных и 3 единицы специализированной пожарной техники задействовано в тушении пожара.
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