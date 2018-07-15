Вратарь «Шахтера» сломал лицевую кость и получил сотрясение мозга в матче с «Астаной»

Во время субботнего матча с «Астаной» повреждение получил голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий, будучи замененным уже в конце первого тайма встречи, сообщает SportsKZ.



Вот что о характере своей травмы сам страж ворот горняков:

— Я сейчас в больнице. Сломана лицевая кость. Плюс к этому — сотрясение мозга. Пока неизвестно, на какой срок выбыл из строя.

29-летний воспитанник карагандинского футбола Игорь Шацкий провел за «Шахтер» в рамках турнира КПЛ-2018 18 поединков, в которых пропустил 19 мячей. Голкипер был заменен в субботу на 40 минуте встречи, после чего «Астана» и забила гостям оба мяча.