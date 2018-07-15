Алматинка обратилась к министру после того, как ее избил пьяный кондуктор

Пострадавшая просит министра МВД привлечь автобусный парк к ответственности за трудоустройство человека с нестабильной психикой, склонного к алкоголизму.

Жительницу Алматы избил кондуктор автобусного маршрута № 16, который был в состоянии алкогольного опьянения. Жалобу об этом инциденте она отправила на личный блог министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина рассказывает, что подверглась нападению 28 июня в 19.15. Она написала заявление в РУВД Медеуского района. Сейчас алматинка находится на лечении, и намерена засудить обидчика.

«Сейчас у меня отекшее лицо, размыт левый глаз, гематома вокруг него, сотрясение и ушиб головного мозга. Мое психологическое состояние просто катастрофическое. У меня периодически немеет левая рука. Я еле открываю челюсть, чтобы есть. Я вынуждена оставаться на больничном отпуске и терять свой заработок. Хуже того - меня ждет длительное, дорогостоящее лечение», - пишет пострадавшая.

Она также просит министра МВД привлечь автобусный парк к ответственности за трудоустройство человека с нестабильной психикой, склонного к алкоголизму.

«Прошу вас, как представителя власти и закона, наказать автобусный парк за то, что подвергают ежедневному риску жизни пассажиров. За то, что, когда я звала на помощь, водитель молча смотрел и говорил окружающим, что я психбольная. Вы же знаете, они будут отрицать его причастность к их автопарку, но в РУВД он сказал, что он кондуктор и на конечной распивал алкоголь с другими водителями 126 и 16 маршрутов. Прошу вас защитить меня», - говорится в обращении женщины.

Министр Калмуханбет Касымов ответил ей, что заявление по факту нанесения телесных повреждений 28 июня в автобусе маршрута № 16 на пересечении улиц Каирбекова и Гоголя зарегистрировано в РУВД Медеуского района в Едином реестре досудебных расследований по ст.293 ч.1 УК (хулиганство).

«По подозрению в совершении преступления задержан гр. М., который согласно заключению медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В тот же день он был признан подозреваемым и допрошен по обстоятельствам дела. По получении результатов судебно-медицинской экспертизы и установления степени тяжести причиненных вам телесных повреждений, по делу будет принято законное процессуальное решение», - говорится в ответе министра МВД РК.

О ходе и результатах уголовного дела пострадавшую уведомят после проведенных досудебного расследования.

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