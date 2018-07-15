За день на Капшагае утонули четыре человека

Воскресный день обернулся трагедией.

Сегодня в Капшагайском водохранилище утонули четыре человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В 6 часов утра в Капшагайском водохранилище во время купания в районе городского пляжа утонула молодая женщина 1990 г.р.

Еще трое граждан 1995 г.р., 1998 г.р. и 2002 г.р.не смогли выбраться из воды в районе этого же пляжа в 12 часов дня.

Кроме того, 15 июля в 16.00 в Кызылорде на озере Коксу обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1969 года рождения. По данным спасателей Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, мужчина утонул во время купания в необорудованном для купания месте.

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