Лихач-водитель снес стоящий на обочине дороги полицейский автомобиль

В результате ДТП двое полицейских получили серьезные травмы и были госпитализированы.

В Карагандинской области 55-летний водитель автомашины «Audi -100» совершил наезд на стоящую полицейскую автомашину, экипаж которой обслуживал ранее совершенное ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщили в полицейском ведомстве, ДТП случилось 13 июля около 19:00 часов на автодороге «Кызылорда - Павлодар». По предварительным данным, водитель «Audi-100», пытаясь обогнать справа по обочине грузовую автомашину, совершил наезд на спецавтомобиль «ВАЗ 21213», стоявший с включенными проблесковыми маячками.

В результате двое полицейских, обслуживавших во время столкновения ранее совершенное ДТП, получили множественные травмы и были госпитализированы в ЦБ г.Абай.

Кроме того, пострадал 26-летний опрашиваемый, находившийся в момент столкновения в спецавтомобиле, а также водитель «Audi-100».

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 ч.1 УК. Назначены соответствующие экспертизы.

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