В Костанайской области сбитый неизвестным водителем мужчина находится в коме
Виновника и очевидцев аварии разыскивают родственники пострадавшего.
Фото : из открытых источников16 июля 2018, 20:24
В Затобольске в ночь на 15 июля неизвестный на автомобиле сбил человека и скрылся с места происшествия, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».
На пересечении улиц Калинина-Поповича 35-летнего мужчину сбил автомобиль.
По словам сестры пострадавшего, мужчина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. У него кома 3 степени. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Родные просят очевидцев откликнуться и позвонить по телефонам 87777954722, 87054515496 или 102.
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