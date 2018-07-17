За стрельбу по посетителям ресторана осудили кызылординца

Второму подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы на 4 года, с пробационным контролем.

В Кызылорде вынесен приговор двум мужчинам, устроившим стрельбу в ходе ссоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно материалам дела, двое мужчин, находясь в ресторане, поссорились с группой других посетителей. Затем пошли к ним для продолжения разговора. Согласия достичь не удалось.

«Разозлившись, один из них выстрелил вверх. Второй стрелял в потерпевших. В результате нанесен тяжкий вред здоровью 4 потерпевших», - сказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области Д.Алиев.

Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет, с отбытием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы среднего риска. Второму назначено наказание в виде ограничения свободы на 4 года, с пробационным контролем.

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