Болельщики назвали Головкина лучшим в истории чемпионом WBC
17 июля 2018, 22:30
Казахстанец обошел таких великих американских чемпионов
Болельщики проголосовали за лучшего в истории чемпиона WBC в среднем весе. По итогам голосования им был признан Геннадий Головкин, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Отметим, что казахстанец обошел таких великих американских чемпионов как Шугар Рэй Леонард (2) и Шугар Рэй Робинсон (3). На четвертой строчке расположился ближайший соперник Головкина - мексиканец Сауль Альварес.
Головкину в сентябре предстоит второй бой против Сауля Альвареса в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Казахстанец считает, что во втором поединке его сопернику придется идти в рубку и изменить своему стилю.
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