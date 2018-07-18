В Темиртау 9-летнего ребенка чуть не переехал поезд

После очевидцы вызвали полицию и представителей органов опеки.

В соцсетях жительница Темиртау опубликовала пост с видео, где девятилетний мальчик сидел на железнодорожных путях и плакал. Его едва не сбила электричка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам автора видео, инцидент произошел недалеко от городского пляжа «Голубая лагуна». Очевидцы не смогли пройти мимо и решили помочь ребенку.

«Мы с подругой стали свидетелями такой ситуации: подъехала машина, оттуда «выкинули» маленького мальчика лет 7! Вышла женщина с ребёнком и мужчина, и пошли на Лагуну. Ребёнок сидел на проезжей части и громко плакал. Я думала, что мама так пытается применить ход воспитания, мол, я пошла, а ты сиди... но ребёнок не бежит за мамой! Встаёт и идёт на рельсы, садится там и плачет! У меня, чужого человека, сердце ушло в пятки. Мы пошли к нему... Я стала чувствовать, что земля трясется и гул... надвигается электричка! Дальше мы буквально вытянули его из-под электрички», - написала девушка в Instagram.

После очевидцы вызвали полицию и представителей органов опеки.

«17 июля было зарегистрировано сообщение, что на рельсах сидит мальчик. В 16 часов его забрала полиция. Ситуация была такая, что семья находилась на рыбалке, ребенок пошел погулять и перешел через рельсы. Мы установили семью. Мальчик, которого нашли на железнодорожном пути, 2009 года рождения. Приехали с руководством домой к этому ребенку. Опросили трех соседей, они подтвердили, что семья вполне благополучная. У них своя двухкомнатная квартира. Мы также связались с классным руководителем, все дают положительные отзывы и характеристику на детей. Мама работает, живут они в достатке. Проживают втроем, мама в разводе, но с папой двое детей поддерживают постоянную связь», - рассказала главный специалист органа опеки отдела образования города Темиртау Галина Доброскок.

Как отметили в отделе опеки, семья приехала на рыбалку в зону отдыха. Пока мама расплачивалась с таксистом, мальчик не послушался, в ходе чего она отругала его, и он в истерике отошел. Родительница пояснила представителям соцзащиты, что у мальчика бывают такие перепады в поведении и в таких случаях ему надо побыть одному. Дети не болеют, на учете не состоят. Успеваемость детей в учебе тоже оценивается положительно.

«Маме порекомендовали обратиться к психологу в центр поддержки семьи. Семью мы пока будем наблюдать. Будем держать на контроле», - пояснила Г. Доброскок.

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