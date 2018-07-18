После уличной ссоры житель ЗКО получил огнестрельное ранение

Сейчас его состояние характеризуется как средней тяжести, постепенно улучшается.

В Западно-Казахстанской области прооперирован мужчина, получивший огнестрельное ранение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось в ночь на 17 июля в селе Чапаево - административном центре Акжайыкского района. По словам местных жителей, двое мужчин поссорились на улице. Один из них пошел к себе домой. В дверь постучали, мужчина открыл и в него выстрелили из ружья.

Как сообщила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосынова, мужчина поступил в Акжайыкскую центральную районную больницу 17 июля в 06:30. Он получил огнестрельное ранение в тазовую область с переломом тазовой кости. В тот же день раненый был прооперирован.

Сейчас его состояние характеризуется как средней тяжести, постепенно улучшается.

Пресс-служба ДВД ЗКО сообщила, что информация по данному происшествию будет предоставлена позже.

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