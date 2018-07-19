«Астана» выиграла у черногорской «Сутьески» в матче Лиги чемпионов

На этот раз счет получился более уверенным.

Футболисты "Астаны" победили черногорскую "Сутьеску" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.

Игра проходила в Никшиче и завершилась со счетом 2:0 в пользу казахстанской команды. С протоколом матча можно ознакомиться здесь.

Героем матча полузащитник "Астаны" Серикжана Мужикова. На 38-й минуте с его передачи отличился Джордже Деспотович, а на 65-й казахсанец забил уже сам, удачно сыграв на добивании после удара сербского форварда.

В прошедшем матче за "Астану" дебютировал натурализованный бразильский полузащитник Ричард Алмейда из сборной Азербайджана. Он вышел на 81-й минуте, заменив хавбека сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслера.

Напомним, неделей ранее в первом матче на своем поле "Астана" победила "Сутьеску" со счетом 1:0. Таким образом, казахстанский клуб выиграл противостояние с общим результатом 3:0.

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов "Астана" сыграет с датским "Мидтьюлландом": первый матч команды проведут 24 июля в столице Казахстана, а ответная игра состоится через неделю. В свою очередь "Сутьеска", благодаря новому формату ЛЧ, не покидает еврокубки - она переходит во второй раунд квалификации Лиги Европы.