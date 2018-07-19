Почему Амре вернулся со "Славянского базара" без своего роскошного костюма

Ернар Садирбаев рассказал, куда делся его сценический костюм за полтора миллиона тенге.

Обладатель первого места на фестивале "Славянский базар" казахстанский певец Ернар Садирбаев, выступающий под псевдонимом Амре, вернулся на родину без одного из своих концертных костюмов, пишет Sputnik.

На конкурсе казахстанская сторона очень серьезно отнеслась к образу Садирбаева.

"В последний день на церемонии закрытия он надел роскошный костюм ручной работы. Все подходили, дергали его, фотографировали, щупали. Мы костюм в итоге не привезли в Казахстан", — сказал продюсер Жан Муканов на пресс-конференции.

Как выяснилось, одним из членов жюри был певец из Польши Михал Качмарек, которому очень понравился костюм казахстанца.

"Он (Качмарек) просто вцепился в нас со словами "Продайте, пожалуйста, костюм". У нас произошел маленький инцидент в последний день, после завершения — один из наших сотрудников-казахстанцев обидел Качмарека в словесной перепалке. Я сказал Амре, что мы обидели парня, на что Амре предложил подарить костюм", — продолжил продюсер.

По словам Муканова, казахстанцы подарили костюм польскому артисту, который в ответ "чуть не расплакался".

"Вот так костюм ушел в Польшу. Этот костюм в гусарском стиле, стоил где-то полтора миллиона тенге. Он ручной работы, там было сделано много мелкой работы, которая длилась около двух месяцев. Делали неизвестные в стране казахстанские дизайнеры", — заключил продюсер.

В середине июля казахстанский певец Ернар Садирбаев стал обладателем первого места международного конкурса "Славянский базар-2018 в Витебске". По решению жюри гран-при ушло представителю Румынии Марчелу Рошка.

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