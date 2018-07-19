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Татьяна Тарасова назвала гибель Дениса Тена трагедией

"Какой кошмар!" - не скрывала эмоций тренер.

Фото : Чемпионат.com19 июля 2018, 19:42

Известный тренер Татьяна Тарасова назвала трагедией гибель бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что Тен скончался от ножевого ранения в Алматы.

"Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив… Ее не пускали к нему. Он выдающийся… Какая трагедия", - сказала Тарасова РИА Новости по телефону.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

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