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До сентября стоимость проезда для столичных школьников не поднимут

Они будут оплачивать 40 тенге в обычных городских маршрутах.

Фото : ИА Regnum20 июля 2018, 11:36

О механизме внедрения дифференцированного тарифа на проезд в автобусах Астаны рассказали в ТОО "Астана LRT", передаёт корреспондент BNews.kz.

"Было много вопросов от родителей школьников, так как для получения именной школьной транспортной карты с возможностью загрузки детских тарифов, необходимо предъявить справку с места учебы. Поскольку в летний период для многих это оказалось затруднительным, руководство города пошло навстречу родителям школьников и в летний период проезд при оплате наличными останется на прежнем уровне - 40 тенге в обычных городских маршрутах", - сообщили в пресс-службе "Астана LRT".

Напомним, с 21 июля в столичном общественном транспорте вступает в силу новый дифференцированный тариф согласно Постановлению акимата города "О некоторых вопросах тарифов на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщениях по городу Астане".


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