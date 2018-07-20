Каждый четвертый инвестируемый доллар идет в обрабатывающую промышленность

До конца 2018 года в Казахстане появится производство технических газов; новый цементный завод и т.д.

Каждый четвертый доллар, инвестируемый в Казахстан, идет в обрабатывающую промышленность. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, доля обрабатывающей промышленности в структуре прямых иностранных инвестиций выросла за последние годы почти в 3 раза.

«Если в 2009 году доля иностранных инвестиций в обрабатывающий сектор в общем объеме составляла 8,5%, то сегодня 25% идет в обработку. То есть каждый 4-й доллар который приходит в виде прямых иностранных инвестиций идет в обрабатывающую промышленность, химию, машиностроение, пищевую промышленность и так далее», - сказал он.

Всего за годы независимости в Казахстан было привлечено порядка 300 млрд долл. прямых иностранных инвестиций. В 2017 году приток таких инвестиций составил порядка 20,8 млрд долл.

В 1 квартале 2018 года валовый приток прямых иностранных инвестиций составил 6,7 млрд. тенге и вырос на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом.

«Это значительные положительные показатели», - добавил министр.

Он напомнил, что министерством сформирован базовый перечень из 658 инвестиционных проектов (на сумму более 59 млрд. долл.), которые планируется реализовать до 2020 года. Их них 140 проектов с участием иностранных инвесторов, порядка 500 проектов с участием казахстанских инвесторов.

«До конца текущего года мы ожидаем ввод таких крупных проектов как: производство технических газов (транснациональная французская компания, инвестиции – порядка 200 млн долл.); новый цементный завод в Кызылординской области (тампонажный цемент, ранее в Казахстане не производился, используется в нефтегазовой сфере, не имеет аналогов в ЦА); завод по производству стальных сварных труб в Алмате; строительство металлоплавильного завода совместно с китайскими инвесторами; строительство солнечной электростанции в ВКО совместно с испанским инвесторами», - поделился ожиданиями Касымбек.

Татьяна Ковалева, Астана

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