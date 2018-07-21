В Таразе появился баннер памяти Дениса Тена

21 июля после прощальной панихиды, которая пройдет в Алматы, жители Тараза смогут собраться в парке «Женис», принести цветы и свечи.

В парке «Женис» в Таразе установили баннер, куда можно принести цветы и свечи в память Дениса Тена, передает МИА «Казинформ».

С того трагического дня, когда погиб знаменитый казахстанский фигурист, любимец миллионов поклонников спорта, таразцы скорбели вместе со всей страной. В центре города, к памятнику Толе би, приносили цветы, зажигали свечи. В парке «Женис» им. Бауыржана Момышулы акимат Жамбылской области установил специальный баннер с корзинами алых роз.

«Мы определили место, где люди могли бы почтить память Дениса Тена, - рассказал руководитель отдела внутренней политики акимата Жамбылской области Берик Курмангали. - Об этом просили представители общественности, блогеры, молодежь - чтобы определить и оборудовать конкретное место. Завтра на гражданской панихиде в Алматы от нашей области будут заместитель акима области Ерканат Манжуов и руководитель облспорта Нурбол Жунисбеков. Денис Тен был настоящим патриотом своей страны и прославлял Казахстан на мировой спортивной арене. Думаю, это трагическое событие всколыхнуло наше общество и заставило по-другому взглянуть на ценность таких выдающихся людей, каким был Денис».

По словам Берика Курмангали, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов направил телеграмму в адрес семьи Дениса Тена со словами поддержки родителям и близким спортсмена. 21 июля после прощальной панихиды, которая пройдет в Алматы, жители Тараза смогут собраться в парке «Женис», принести цветы и свечи, запустить в небо шары в память трагически погибшего талантливого казахстанского спортсмена.





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